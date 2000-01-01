Труболысов Дмитрий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Труболысов Дмитрий Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Труболысов Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.10.1906

Дочь: Труболысова Прасковья Дмитриевна

Мать ребёнка: Труболысова Мария Порфирьевна

Рождение ребёнка
27.06.1915

Сын: Труболысов Федор Дмитриевич

Мать ребёнка: Труболысова Мария Порфирьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Труболысова Мария Порфирьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Труболысова Анастасия Дмитриевна

Мать ребёнка: Труболысова Мария Порфирьевна

Смерть
Неизвестно
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