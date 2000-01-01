Труболысов Дмитрий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Труболысов Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.10.1906
Дочь: Труболысова Прасковья Дмитриевна
Мать ребёнка: Труболысова Мария Порфирьевна
Рождение ребёнка
27.06.1915
Сын: Труболысов Федор Дмитриевич
Мать ребёнка: Труболысова Мария Порфирьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Труболысова Анастасия Дмитриевна
Мать ребёнка: Труболысова Мария Порфирьевна
Смерть
Неизвестно