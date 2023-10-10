Захаров Евдокия
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Цеделер Клавдия Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Захаров Михаил Михайлович
Отец ребёнка: не указан
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно