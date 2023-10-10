Захаров Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захаров Евдокия

Место рождения

Средняя Ахтуба

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Цеделер Клавдия Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захаров Михаил Михайлович

Отец ребёнка: не указан

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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