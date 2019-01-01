рабочий посёлок Средняя Ахтуба, Среднеахтубинский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Средняя Ахтуба

Среднеахтубинский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
рабочий посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Астраханская губерния, Царевский уезд
287Среднее (Средне-Ахтубинское, Средний городок, Нижнее), с. к.при р. Ахтубе.496781529163037Церковь правосл. 1. Ярмарки 2. По вторникам базары.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Астраханская губерния, Царевский уезд, Средне-Ахтубинская волость
135. Средне-Ахтубинское, село бывшее государственное, при реке Ахтубе, дворов 1269, жителей 7428, волостное правление (уездный город в 40 верстах), церковь православная, Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Астраханская губерния, Царевский уезд, Средне-Ахтубинская волость
село Средне-Ахтубинское4829078211622583956821152115
Царевский уезд, Средне-Погроминская волость
село Средне-Погромное4923071515792348248848366

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Среднеахтубинский район
12859Средняя Ахтубараб.посёлок48°42,0' с.ш.44°52,0' в.д.M-38-114

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, Среднеахтубинский муниципальный район, Городское поселение рабочий поселок Средняя Ахтуба
18651151051рп Средняя Ахтубарабочий поселок

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