Каблучий Степан Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каблучий Степан Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.11.1928

Дата смерти

1998

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1928 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.03.1953

Сын: Каблучий Владимир Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
14.06.1955

Сын: Каблучий Юрий Степанович

Мать ребёнка: Строкова Фаина Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Строкова Фаина Павловна

Смерть
1998
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