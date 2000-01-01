Каблучий Владимир Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каблучий Владимир Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.03.1953

Пол

Мужской

Отец

1928 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1953

Отец: Каблучий Степан Васильевич

Мать: не указана

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