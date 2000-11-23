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Строкова Фаина Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.03.1928

Дата смерти

23.11.2000

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.03.1953

Сын: Каблучий Владимир Степанович

Отец ребёнка: Каблучий Степан Васильевич

Рождение ребёнка
14.06.1955

Сын: Каблучий Юрий Степанович

Отец ребёнка: Каблучий Степан Васильевич

Рождение ребёнка
14.06.1955

Сын: Каблучий Юрий Степанович

Отец ребёнка: Каблучий Степан Васильевич

Рождение ребёнка
15.08.1959

Сын: Каблучий Алексей Степанович

Отец ребёнка: Каблучий Степан Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каблучий Степан Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каблучий Степан Васильевич

Смерть
23.11.2000
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