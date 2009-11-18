Дайбов Герман Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дайбов Герман Иванович

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Место рождения

Челябинская область, город Кыштым

Дата рождения

25.02.1935

Дата смерти

18.11.2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Челябинская область, город Кыштым
Рождение ребёнка
07.12.1958

Сын: Дайбов Евгений Германович

Мать ребёнка: Елисеева Ида Александровна

Челябинская область, город Кыштым
Рождение ребёнка
22.09.1967

Дочь: Дайбова Наталья Германовна

Мать ребёнка: Елисеева Ида Александровна

Челябинская область, город Озерск
Смерть
18.11.2009
Челябинская область, город Озёрск
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