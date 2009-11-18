Дайбов Герман Иванович
Место рожденияЧелябинская область, город Кыштым
Дата рождения25.02.1935
Дата смерти18.11.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.12.1958
Сын: Дайбов Евгений Германович
Мать ребёнка: Елисеева Ида Александровна
Челябинская область, город Кыштым
Рождение ребёнка
22.09.1967
Дочь: Дайбова Наталья Германовна
Мать ребёнка: Елисеева Ида Александровна
Челябинская область, город Озерск
Смерть
18.11.2009
Челябинская область, город Озёрск