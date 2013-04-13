Елисеева Ида Александровна
Место рожденияЧелябинская область, город Кыштым
Дата рождения22.03.1937
Дата смерти13.04.2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.12.1958
Сын: Дайбов Евгений Германович
Отец ребёнка: Дайбов Герман Иванович
Челябинская область, город Кыштым
Рождение ребёнка
22.09.1967
Дочь: Дайбова Наталья Германовна
Отец ребёнка: Дайбов Герман Иванович
Челябинская область, город Озерск
Смерть
13.04.2013
Челябинская область, город Озёрск