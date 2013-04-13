Елисеева Ида Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елисеева Ида Александровна

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Место рождения

Челябинская область, город Кыштым

Дата рождения

22.03.1937

Дата смерти

13.04.2013

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Челябинская область, город Кыштым
Рождение ребёнка
07.12.1958

Сын: Дайбов Евгений Германович

Отец ребёнка: Дайбов Герман Иванович

Челябинская область, город Кыштым
Рождение ребёнка
22.09.1967

Дочь: Дайбова Наталья Германовна

Отец ребёнка: Дайбов Герман Иванович

Челябинская область, город Озерск
Смерть
13.04.2013
Челябинская область, город Озёрск
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