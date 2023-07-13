Устимова Варвара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти25.12.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Устимова Анна Гурьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Устимов Гурий Иванович
Рождение ребёнка
?.12.1924
Дочь: Широкова Екатерина Гурьевна
Отец ребёнка: Устимов Гурий Иванович
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Протасова Анисья Гурьевна
Отец ребёнка: Устимов Гурий Иванович
Рождение ребёнка
1932
Отец ребёнка: Устимов Гурий Иванович
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Бикмаева Мария Гурьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
27.07.1937
Отец ребёнка: Устимов Гурий Иванович
Рождение ребёнка
?.07.1939
Дочь: Лебедева Валентина Гурьевна
Отец ребёнка: Устимов Гурий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.12.1975