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Устимова Варвара Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

25.12.1975

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Устимова Анна Гурьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1920

Сын: Устимов Василий Гурьевич

Отец ребёнка: Устимов Гурий Иванович

Рождение ребёнка
?.12.1924

Дочь: Широкова Екатерина Гурьевна

Отец ребёнка: Устимов Гурий Иванович

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Протасова Анисья Гурьевна

Отец ребёнка: Устимов Гурий Иванович

Рождение ребёнка
1932

Сын: Устимов Николай Гурьевич

Отец ребёнка: Устимов Гурий Иванович

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Бикмаева Мария Гурьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
27.07.1937

Сын: Устимов Виктор Гурьевич

Отец ребёнка: Устимов Гурий Иванович

Рождение ребёнка
?.07.1939

Дочь: Лебедева Валентина Гурьевна

Отец ребёнка: Устимов Гурий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Устимов Гурий Иванович

Смерть
25.12.1975