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Устимова Анна Гурьевна
Устимова Анна Гурьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1918
Дата смерти
?.04.2005
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Устимова Варвара Ивановна
1902 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: не указан
Мать:
Устимова Варвара Ивановна
Смерть
?.04.2005
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