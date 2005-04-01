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Устимова Анна Гурьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

?.04.2005

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1902 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: не указан

Мать: Устимова Варвара Ивановна

Смерть
?.04.2005