Давыдюк (Зелюкова) Пелагея Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.09.1926
Дата смерти21.05.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1926
Бракосочетание
08.05.1946
Бракосочетание
1952
Рождение ребёнка
17.06.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Горбунов Павел Петрович
Бракосочетание
1960
Рождение ребёнка
26.07.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Давыдюк Иван Яковлевич
Смерть
21.05.2008