Давыдюк (Зелюкова) Пелагея Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдюк (Зелюкова) Пелагея Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.09.1926

Дата смерти

21.05.2008

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1926

Отец: Зелюков Николай Андреевич

Мать: Зелюкова Екатерина Петровна

Бракосочетание
08.05.1946

Муж: Кузин Александр Васильевич

Бракосочетание
1952

Муж: Горбунов Павел Петрович

Рождение ребёнка
17.06.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горбунов Павел Петрович

Александровка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
1960

Муж: Давыдюк Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
26.07.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Давыдюк Иван Яковлевич

Смерть
21.05.2008
Александровка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
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