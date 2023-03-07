Давыдюк Иван Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдюк Иван Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1960

Жена: Давыдюк Пелагея Николаевна

Рождение ребёнка
26.07.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Давыдюк Пелагея Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Александровка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Александровка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
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