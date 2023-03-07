Давыдюк Иван Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1960
Рождение ребёнка
26.07.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Давыдюк Пелагея Николаевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно