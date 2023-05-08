Киприянова-Кириллова (Иванова) Пераскева Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКиприянова-Кириллова (Иванова) Пераскева Герасимовна

Киприянова-Кириллова (Иванова) Пераскева Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.11.1864 ст.

Муж: Киприянов-Кириллов Михаил Ефремович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.10.1865 ст.

Сын: Киприянов-Кириллов Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Киприянов-Кириллов Михаил Ефремович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.11.1867 ст.

Дочь: Киприянова-Кириллова Матрона Михайловна

Отец ребёнка: Киприянов-Кириллов Михаил Ефремович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.06.1869 ст.

Сын: Киприянов-Кириллов Феодор Михайлович

Отец ребёнка: Киприянов-Кириллов Михаил Ефремович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.10.1876 ст.

Дочь: Киприянова-Кириллова Неонила Михайловна

Отец ребёнка: Киприянов-Кириллов Михаил Ефремович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.07.1882 ст.

Сын: Киприянов-Кириллов Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Киприянов-Кириллов Михаил Ефремович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close