Киприянова-Кириллова (Иванова) Пераскева Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
1845 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.11.1864 ст.
Рождение ребёнка
21.10.1865 ст.
Сын: Киприянов-Кириллов Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Киприянов-Кириллов Михаил Ефремович
Рождение ребёнка
06.11.1867 ст.
Дочь: Киприянова-Кириллова Матрона Михайловна
Отец ребёнка: Киприянов-Кириллов Михаил Ефремович
Рождение ребёнка
01.06.1869 ст.
Сын: Киприянов-Кириллов Феодор Михайлович
Отец ребёнка: Киприянов-Кириллов Михаил Ефремович
Рождение ребёнка
15.10.1876 ст.
Дочь: Киприянова-Кириллова Неонила Михайловна
Отец ребёнка: Киприянов-Кириллов Михаил Ефремович
Рождение ребёнка
11.07.1882 ст.
Сын: Киприянов-Кириллов Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Киприянов-Кириллов Михаил Ефремович
Смерть
Неизвестно