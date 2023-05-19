Киприянов-Кириллов (Игнатьев) Михаил Ефремович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киприянов-Кириллов (Игнатьев) Михаил Ефремович

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

18.05.1843 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1820 г.р.

Мать

1821 г.р.

Жена

1845 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1843 ст.

Отец: Киприянов Ефрем Игнатьевич

Мать: Киприянова-Кириллова Наталья Филипповна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
04.11.1864 ст.

Жена: Киприянова-Кириллова Пераскева Ермиловна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.10.1865 ст.

Сын: Киприянов-Кириллов Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Киприянова-Кириллова Пераскева Ермиловна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.11.1867 ст.

Дочь: Киприянова-Кириллова Матрона Михайловна

Мать ребёнка: Киприянова-Кириллова Пераскева Ермиловна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.06.1869 ст.

Сын: Киприянов-Кириллов Феодор Михайлович

Мать ребёнка: Киприянова-Кириллова Пераскева Ермиловна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.10.1876 ст.

Дочь: Киприянова-Кириллова Неонила Михайловна

Мать ребёнка: Киприянова-Кириллова Пераскева Ермиловна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.07.1882 ст.

Сын: Киприянов-Кириллов Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Киприянова-Кириллова Пераскева Ермиловна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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