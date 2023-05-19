Киприянов-Кириллов (Игнатьев) Михаил Ефремович
Место рождения
Дата рождения18.05.1843 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1843 ст.
Бракосочетание
04.11.1864 ст.
Рождение ребёнка
21.10.1865 ст.
Рождение ребёнка
06.11.1867 ст.
Дочь: Киприянова-Кириллова Матрона Михайловна
Мать ребёнка: Киприянова-Кириллова Пераскева Ермиловна
Рождение ребёнка
01.06.1869 ст.
Сын: Киприянов-Кириллов Феодор Михайлович
Мать ребёнка: Киприянова-Кириллова Пераскева Ермиловна
Рождение ребёнка
15.10.1876 ст.
Дочь: Киприянова-Кириллова Неонила Михайловна
Мать ребёнка: Киприянова-Кириллова Пераскева Ермиловна
Рождение ребёнка
11.07.1882 ст.
Сын: Киприянов-Кириллов Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Киприянова-Кириллова Пераскева Ермиловна
Смерть
Неизвестно