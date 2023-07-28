Турухина - Трусихина (Короткова) Агрипина Александрова
Место рождения
Дата рождения23.06.1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1808
Отец: Коротков Александр Ларионов
Мать: не указана
Бракосочетание
16.02.1834
Рождение ребёнка
28.08.1835
Дочь: Наталия Маркеллова
Отец ребёнка: Турухин - Трусихин Маркелл (Мартирий) Филиппов
Рождение ребёнка
13.04.1838
Сын: Турухин - Трусихин Мартин Маркеллов
Отец ребёнка: Турухин - Трусихин Маркелл (Мартирий) Филиппов
Рождение ребёнка
26.10.1839
Дочь: Параскева Маркеллова
Отец ребёнка: Турухин - Трусихин Маркелл (Мартирий) Филиппов
Рождение ребёнка
Около 1851
Смерть
Неизвестно