Турухина - Трусихина (Короткова) Агрипина Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турухина - Трусихина (Короткова) Агрипина Александрова

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Место рождения

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

23.06.1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1808

Отец: Коротков Александр Ларионов

Мать: не указана

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
16.02.1834

Муж: Турухин - Трусихин Маркелл (Мартирий) Филиппов

Рождение ребёнка
28.08.1835

Дочь: Наталия Маркеллова

Отец ребёнка: Турухин - Трусихин Маркелл (Мартирий) Филиппов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.04.1838

Сын: Турухин - Трусихин Мартин Маркеллов

Отец ребёнка: Турухин - Трусихин Маркелл (Мартирий) Филиппов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.10.1839

Дочь: Параскева Маркеллова

Отец ребёнка: Турухин - Трусихин Маркелл (Мартирий) Филиппов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Турухин - Трусихин Георгий Маркеллов

Отец ребёнка: Турухин - Трусихин Маркелл (Мартирий) Филиппов

Смерть
Неизвестно