Турухин - Трусихин Маркелл (Мартирий) Филиппов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турухин - Трусихин Маркелл (Мартирий) Филиппов

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Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

22.10.1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1809

Отец: Трусихин - Турухин Филипп Никифоров

Мать: Трусихина - Турухина Евдокия Иванова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
16.02.1834

Жена: Турухина - Трусихина Агрипина Александрова

Рождение ребёнка
28.08.1835

Дочь: Наталия Маркеллова

Мать ребёнка: Турухина - Трусихина Агрипина Александрова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.04.1838

Сын: Турухин - Трусихин Мартин Маркеллов

Мать ребёнка: Турухина - Трусихина Агрипина Александрова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.10.1839

Дочь: Параскева Маркеллова

Мать ребёнка: Турухина - Трусихина Агрипина Александрова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Турухин - Трусихин Георгий Маркеллов

Мать ребёнка: Турухина - Трусихина Агрипина Александрова

Смерть
Неизвестно
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