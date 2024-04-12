Турухин - Трусихин Маркелл (Мартирий) Филиппов
Место рождения
Дата рождения22.10.1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1809
Бракосочетание
16.02.1834
Рождение ребёнка
28.08.1835
Дочь: Наталия Маркеллова
Мать ребёнка: Турухина - Трусихина Агрипина Александрова
Рождение ребёнка
13.04.1838
Рождение ребёнка
26.10.1839
Дочь: Параскева Маркеллова
Мать ребёнка: Турухина - Трусихина Агрипина Александрова
Рождение ребёнка
Около 1851
Смерть
Неизвестно