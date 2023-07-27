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Коротков Александр Ларионов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784

Отец: Коротков Ларион Федоров

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Сутягина Стефанида Александрова

Мать ребёнка: не указана

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.03.1801

Дочь: Дария Александрова

Мать ребёнка: не указана

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.06.1802

Сын: Коротков Мануил Александров

Мать ребёнка: не указана

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.09.1803

Дочь: Фекла Александрова

Мать ребёнка: не указана

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.10.1805

Сын: Коротков Авраам (Авраамий) Александров

Мать ребёнка: не указана

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.06.1808

Дочь: Турухина - Трусихина Агрипина Александрова

Мать ребёнка: не указана

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.11.1810

Сын: Коротков Иринарх Александров

Мать ребёнка: не указана

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.03.1813

Дочь: Дарья Александрова

Мать ребёнка: не указана

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно