Коротков Александр Ларионов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1784
Отец: Коротков Ларион Федоров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Сутягина Стефанида Александрова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
17.03.1801
Дочь: Дария Александрова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
17.06.1802
Сын: Коротков Мануил Александров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.09.1803
Дочь: Фекла Александрова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
28.10.1805
Сын: Коротков Авраам (Авраамий) Александров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
23.06.1808
Дочь: Турухина - Трусихина Агрипина Александрова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
29.11.1810
Сын: Коротков Иринарх Александров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
22.03.1813
Дочь: Дарья Александрова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно