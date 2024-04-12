Сутягина (Короткова) Стефанида Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сутягина (Короткова) Стефанида Александрова

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Место рождения

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: Коротков Александр Ларионов

Мать: не указана

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
08.01.1829

Муж: Сутягин Фаддей Иванов

Рождение ребёнка
03.12.1829

Сын: Сутягин Николай Фаддеев

Отец ребёнка: Сутягин Фаддей Иванов

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.11.1830

Сын: Сутягин Лазарь Фаддеев

Отец ребёнка: Сутягин Фаддей Иванов

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.02.1832

Дочь: Агафия Фаддеева

Отец ребёнка: Сутягин Фаддей Иванов

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.04.1834

Дочь: Пелагия Фаддеева

Отец ребёнка: Сутягин Фаддей Иванов

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.07.1835

Дочь: Улитта Фаддеева

Отец ребёнка: Сутягин Фаддей Иванов

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.01.1838

Дочь: Марья Фаддеева

Отец ребёнка: Сутягин Фаддей Иванов

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.02.1839

Дочь: Марина Фаддеева

Отец ребёнка: Сутягин Фаддей Иванов

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.03.1840

Сын: Сутягин Василий Фаддеев

Отец ребёнка: Сутягин Фаддей Иванов

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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