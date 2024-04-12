Сутягина (Короткова) Стефанида Александрова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: Коротков Александр Ларионов
Бракосочетание
08.01.1829
Рождение ребёнка
03.12.1829
Отец ребёнка: Сутягин Фаддей Иванов
Рождение ребёнка
06.11.1830
Отец ребёнка: Сутягин Фаддей Иванов
Рождение ребёнка
09.02.1832
Дочь: Агафия Фаддеева
Отец ребёнка: Сутягин Фаддей Иванов
Рождение ребёнка
13.04.1834
Дочь: Пелагия Фаддеева
Отец ребёнка: Сутягин Фаддей Иванов
Рождение ребёнка
14.07.1835
Дочь: Улитта Фаддеева
Отец ребёнка: Сутягин Фаддей Иванов
Рождение ребёнка
28.01.1838
Дочь: Марья Фаддеева
Отец ребёнка: Сутягин Фаддей Иванов
Рождение ребёнка
20.02.1839
Дочь: Марина Фаддеева
Отец ребёнка: Сутягин Фаддей Иванов
Рождение ребёнка
22.03.1840
Отец ребёнка: Сутягин Фаддей Иванов
Смерть
Неизвестно