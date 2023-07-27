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Коротков Ларион Федоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1757

Дата смерти

22.03.1808

Пол

Мужской

Отец

Около 1727 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757

Отец: Коротков Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Коротков Александр Ларионов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Коротков Федор Ларионов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Коротков Федот Ларионов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Ефимия Ларионова

Мать ребёнка: не указана

Смерть
22.03.1808
Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область