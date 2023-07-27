Коротков Ларион Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1757
Дата смерти22.03.1808
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757
Отец: Коротков Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1784
Сын: Коротков Александр Ларионов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1786
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1789
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Ефимия Ларионова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
22.03.1808
Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область