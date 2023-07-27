Коротков Федор Ларионов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1786
Дата смерти10.07.1813
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786
Отец: Коротков Ларион Федоров
Бракосочетание
31.01.1808
Рождение ребёнка
04.12.1808
Дочь: Варвара Федорова
Мать ребёнка: Короткова (шевелева) Елена Иванова
Рождение ребёнка
18.12.1811
Мать ребёнка: Короткова (шевелева) Елена Иванова
Смерть
10.07.1813