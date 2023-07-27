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Коротков Федор Ларионов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

10.07.1813

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: Коротков Ларион Федоров

Мать: не указана

Бракосочетание
31.01.1808

Жена: Короткова (шевелева) Елена Иванова

Рождение ребёнка
04.12.1808

Дочь: Варвара Федорова

Мать ребёнка: Короткова (шевелева) Елена Иванова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.12.1811

Сын: Коротков Филимон Федоров

Мать ребёнка: Короткова (шевелева) Елена Иванова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
10.07.1813
Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
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