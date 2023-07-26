Моя Первая Жена Наума
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
МК-1727 23.01.1727 Деревни Старова Фатекова крестьянского сына Наума Филипова дочь Ксения - рождение дочери МК-1729 23.03.1729 Деревни Старого Фатекова у крестьянина Наума Филипова дочь Мария - рожд... Показать все
Рождение ребёнка
1717
Сын: Варлаам Наумов
Отец ребёнка: Мой Наум Филиппов
ИВ-1737 Варлаам 20 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Варлаам 22 ИВ-1740 Варлаам 22 ИВ-1741 Варлаам 23 ИВ-1743 такой ведомости нет ИВ-1744 Варлаам Наумов 27 ИВ-1745-1746 Старое Фитюково не нашла ИВ-1747 Варлаам 30... Показать все
Рождение ребёнка
1717
Дочь: Елена Наумова
Отец ребёнка: Мой Наум Филиппов
ИВ-1737 Дочь девица Елена 20 ИВ-1738 -- ИВ-1739 Елена 22 ИВ-1740 Елена 24 ИВ-1741 Елена 25 ИВ-1742 Елена 26 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ Далее Елены нет
Рождение ребёнка
1722
Сын: Иван Наумов
Отец ребёнка: Мой Наум Филиппов
ИВ-1737 Иван 15 ИВ-1738 -- ИВ-1739 Иван 17 ИВ-1740 Иоанн 18 ИВ-1741 Иван 19 ИВ-1742 Иван 20 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Иван 20 ИВ-1745-1746 Старое Фитюково не нашла ИВ-1747 Иван 23 ИВ-1748... Показать все
Рождение ребёнка
1724
Сын: Пётр Наумов
Отец ребёнка: Мой Наум Филиппов
ИВ-1737 Петр 13 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Петр 15 ИВ-1740 Петр 16 ИВ-1741 Петр 17 ИВ-1742 Петр 18 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Петр 19 ИВ-1745-1746 Старое Фитюково не нашла ИВ-1747 Петр 18 ИВ-1748 ... Показать все
Рождение ребёнка
23.01.1727
Дочь: Моя Ксения Наумова
Отец ребёнка: Мой Наум Филиппов
СТАРОЕ ФИТЮКОВО МК-1727 23.01.1727 Деревни Старова Фатекова крестьянского сына Наума Филипова дочь Ксения ИВ-1737 Ксения 8 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Ксения 10 ИВ-1740 Ксения 11 ИВ-1741 Ксения 12 ИВ-1742 Кс... Показать все
Рождение ребёнка
23.03.1729
Дочь: Мария Наумова
Отец ребёнка: Мой Наум Филиппов
МК-1729 23.03.1729 Деревни Старого Фатекова у крестьянина Наума Филипова дочь Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мой Наум Филиппов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
До 1741]