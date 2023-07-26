Моя Первая Жена Наума — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМоя Первая Жена Наума

Моя Первая Жена Наума

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1687 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

МК-1727 23.01.1727 Деревни Старова Фатекова крестьянского сына Наума Филипова дочь Ксения - рождение дочери МК-1729 23.03.1729 Деревни Старого Фатекова у крестьянина Наума Филипова дочь Мария - рожд... Показать все
Рождение ребёнка
1717

Сын: Варлаам Наумов

Отец ребёнка: Мой Наум Филиппов

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1737 Варлаам 20 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Варлаам 22 ИВ-1740 Варлаам 22 ИВ-1741 Варлаам 23 ИВ-1743 такой ведомости нет ИВ-1744 Варлаам Наумов 27 ИВ-1745-1746 Старое Фитюково не нашла ИВ-1747 Варлаам 30... Показать все
Рождение ребёнка
1717

Дочь: Елена Наумова

Отец ребёнка: Мой Наум Филиппов

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1737 Дочь девица Елена 20 ИВ-1738 -- ИВ-1739 Елена 22 ИВ-1740 Елена 24 ИВ-1741 Елена 25 ИВ-1742 Елена 26 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ Далее Елены нет
Рождение ребёнка
1722

Сын: Иван Наумов

Отец ребёнка: Мой Наум Филиппов

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1737 Иван 15 ИВ-1738 -- ИВ-1739 Иван 17 ИВ-1740 Иоанн 18 ИВ-1741 Иван 19 ИВ-1742 Иван 20 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Иван 20 ИВ-1745-1746 Старое Фитюково не нашла ИВ-1747 Иван 23 ИВ-1748... Показать все
Рождение ребёнка
1724

Сын: Пётр Наумов

Отец ребёнка: Мой Наум Филиппов

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1737 Петр 13 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Петр 15 ИВ-1740 Петр 16 ИВ-1741 Петр 17 ИВ-1742 Петр 18 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Петр 19 ИВ-1745-1746 Старое Фитюково не нашла ИВ-1747 Петр 18 ИВ-1748 ... Показать все
Рождение ребёнка
23.01.1727

Дочь: Моя Ксения Наумова

Отец ребёнка: Мой Наум Филиппов

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
СТАРОЕ ФИТЮКОВО МК-1727 23.01.1727 Деревни Старова Фатекова крестьянского сына Наума Филипова дочь Ксения ИВ-1737 Ксения 8 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Ксения 10 ИВ-1740 Ксения 11 ИВ-1741 Ксения 12 ИВ-1742 Кс... Показать все
Рождение ребёнка
23.03.1729

Дочь: Мария Наумова

Отец ребёнка: Мой Наум Филиппов

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1729 23.03.1729 Деревни Старого Фатекова у крестьянина Наума Филипова дочь Мария
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мой Наум Филиппов

Место жительства
Неизвестно
Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
До 1741]