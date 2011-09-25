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Персивин Михаил Александрович
Персивин Михаил Александрович
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Место рождения
Омск
, город Омск, Омская область
Дата рождения
25.09.2011
Пол
Мужской
Отец
Персивин Александр Юрьевич
1971 г.р.
Мать
Персивина Ирина Валерьевна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
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События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.2011
Отец:
Персивин Александр Юрьевич
Мать:
Персивина Ирина Валерьевна
Омск
, город Омск, Омская область
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