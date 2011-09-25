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Персивин Михаил Александрович

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Место рождения

Омск, город Омск, Омская область

Дата рождения

25.09.2011

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.2011

Отец: Персивин Александр Юрьевич

Мать: Персивина Ирина Валерьевна

Омск, город Омск, Омская область
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