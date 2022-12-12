Персивина Ирина Валерьевна
Место рожденияКазахстан
Дата рождения04.08.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Казахстан
Рождение ребёнка
22.06.2001
Дочь: Персивина Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Персивин Александр Юрьевич
Рождение ребёнка
25.09.2011
Сын: Персивин Михаил Александрович
Отец ребёнка: Персивин Александр Юрьевич