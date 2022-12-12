Персивина Ирина Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Персивина Ирина Валерьевна

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Место рождения

Казахстан

Дата рождения

04.08.1976

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Казахстан
Рождение ребёнка
22.06.2001

Дочь: Персивина Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Персивин Александр Юрьевич

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
25.09.2011

Сын: Персивин Михаил Александрович

Отец ребёнка: Персивин Александр Юрьевич

Омск, город Омск, Омская область
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