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Мартьянов Александр Ардальонович

Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

27.11.1924

Дата смерти

02.01.1995

Пол

Мужской

Добавил:

МЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1924

Отец: Кузиков Ардальон Константинович

Мать: Аграфена Никифоровна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.08.1947

Сын: Мартьянов Борис Александрович

Мать ребёнка: Мартьянова Евгения Васильевна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.07.1949

Дочь: Глущенко Любовь Александровна

Мать ребёнка: Мартьянова Евгения Васильевна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мартьянова Евгения Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
02.01.1995
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)