Мартьянов Александр Ардальонович
Место рождения
Дата рождения27.11.1924
Дата смерти02.01.1995
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1924
Рождение ребёнка
17.08.1947
Сын: Мартьянов Борис Александрович
Мать ребёнка: Мартьянова Евгения Васильевна
Рождение ребёнка
12.07.1949
Дочь: Глущенко Любовь Александровна
Мать ребёнка: Мартьянова Евгения Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.01.1995