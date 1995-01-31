Мартьянова (Матюнина) Евгения Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартьянова (Матюнина) Евгения Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

31.01.1995

Пол

Женский

Добавил:

МЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Матюнин Василий

Мать: Праслова Анна

Рождение ребёнка
17.08.1947

Сын: Мартьянов Борис Александрович

Отец ребёнка: Мартьянов Александр Ардальонович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.07.1949

Дочь: Глущенко Любовь Александровна

Отец ребёнка: Мартьянов Александр Ардальонович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартьянов Александр Ардальонович

Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
31.01.1995