Мартьянова (Матюнина) Евгения Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1923
Дата смерти31.01.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: Матюнин Василий
Мать: Праслова Анна
Рождение ребёнка
17.08.1947
Сын: Мартьянов Борис Александрович
Отец ребёнка: Мартьянов Александр Ардальонович
Рождение ребёнка
12.07.1949
Дочь: Глущенко Любовь Александровна
Отец ребёнка: Мартьянов Александр Ардальонович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
31.01.1995