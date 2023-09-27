Гагарина (Канкрина) Елена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гагарина (Канкрина) Елена Александровна

Место рождения

Канкриново, Александровский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1853

Дата смерти

1903

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: Канкрин Александр Егорович

Мать: Канкрина Елена Дмитриевна

Канкриново, Александровский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Около 1880

Муж: Гагарин Александр Львович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
19.02.1883

Дочь: Голицына Елена Александровна

Отец ребёнка: Гагарин Александр Львович

Титул: княжна.
Рождение ребёнка
Около 1885

Дочь: Игнатьева Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Гагарин Александр Львович

Титул: княжна
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Гагарина Марианна Александровна

Отец ребёнка: Гагарин Александр Львович

Титул: княжна
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1903
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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