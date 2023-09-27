Гагарина (Канкрина) Елена Александровна
Место рожденияКанкриново, Александровский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1853
Дата смерти1903
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853
Канкриново, Александровский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Около 1880
Рождение ребёнка
19.02.1883
Дочь: Голицына Елена Александровна
Отец ребёнка: Гагарин Александр Львович
Титул: княжна.
Рождение ребёнка
Около 1885
Дочь: Игнатьева Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Гагарин Александр Львович
Титул: княжна
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Гагарина Марианна Александровна
Отец ребёнка: Гагарин Александр Львович
Титул: княжна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1903