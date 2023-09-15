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Гагарин Александр Львович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

Около 26.02.1844

Дата смерти

30.10.1911

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 26.02.1844

Отец: Гагарин Лев Андреевич

Мать: Гагарина Юлия Соломоновна

Москва, город федерального значения Москва
Титул: князь. Потомственный дворянин Семеновского уезда Нижегородской губернии, владел 572 дес. земли, имел право участвовать в делах и выборах Дворянского Собрания
Бракосочетание
Около 1880

Жена: Гагарина Елена Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
19.02.1883

Дочь: Голицына Елена Александровна

Мать ребёнка: Гагарина Елена Александровна

Титул: княжна.
Рождение ребёнка
Около 1885

Дочь: Игнатьева Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Гагарина Елена Александровна

Титул: княжна
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Гагарина Марианна Александровна

Мать ребёнка: Гагарина Елена Александровна

Титул: княжна
Место жительства
1894
Каменка, Ртищевский муниципальный район, Саратовская область
Был в числе прочих жертвователей (крестьян и землевладельцев), построивших деревянную церковь Во имя Царицы Александры в селе Каменный Враг, Сердобского уезда
Смерть
30.10.1911
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