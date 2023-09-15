Гагарин Александр Львович
Место рождения
Дата рожденияОколо 26.02.1844
Дата смерти30.10.1911
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 26.02.1844
Отец: Гагарин Лев Андреевич
Титул: князь. Потомственный дворянин Семеновского уезда Нижегородской губернии, владел 572 дес. земли, имел право участвовать в делах и выборах Дворянского Собрания
Бракосочетание
Около 1880
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
19.02.1883
Дочь: Голицына Елена Александровна
Мать ребёнка: Гагарина Елена Александровна
Титул: княжна.
Рождение ребёнка
Около 1885
Дочь: Игнатьева Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Гагарина Елена Александровна
Титул: княжна
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Гагарина Марианна Александровна
Мать ребёнка: Гагарина Елена Александровна
Титул: княжна
Место жительства
1894
Каменка, Ртищевский муниципальный район, Саратовская область
Был в числе прочих жертвователей (крестьян и землевладельцев), построивших деревянную церковь Во имя Царицы Александры в селе Каменный Враг, Сердобского уезда
Смерть
30.10.1911