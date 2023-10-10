Канкрина (Башмакова) Елена Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смерти1899
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Бракосочетание
1849
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Канкрина Мария Александровна
Отец ребёнка: Канкрин Александр Егорович
Канкриново, Александровский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1851
Сын: Канкрин Георгий Александрович
Отец ребёнка: Канкрин Александр Егорович
Канкриново, Александровский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя
Титул: граф.
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Гагарина Елена Александровна
Отец ребёнка: Канкрин Александр Егорович
Канкриново, Александровский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Пашкова Александра Александровна
Отец ребёнка: Канкрин Александр Егорович
Канкриново, Александровский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Канкриново, Александровский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя
Смерть
1899
Канкриново, Александровский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя