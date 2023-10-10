Канкрина (Башмакова) Елена Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКанкрина (Башмакова) Елена Дмитриевна

Канкрина (Башмакова) Елена Дмитриевна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1829

Дата смерти

1899

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Башмаков Дмитрий Евлампиевич

Мать: Башмакова Варвара Аркадьевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
1849

Муж: Канкрин Александр Егорович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Канкрина Мария Александровна

Отец ребёнка: Канкрин Александр Егорович

Канкриново, Александровский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1851

Сын: Канкрин Георгий Александрович

Отец ребёнка: Канкрин Александр Егорович

Канкриново, Александровский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя
Титул: граф.
Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Гагарина Елена Александровна

Отец ребёнка: Канкрин Александр Егорович

Канкриново, Александровский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Пашкова Александра Александровна

Отец ребёнка: Канкрин Александр Егорович

Канкриново, Александровский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Канкриново, Александровский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя
Смерть
1899
Канкриново, Александровский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close