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Канкрин Георгий Александрович

Место рождения

Канкриново, Александровский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя

Дата рождения

1851

Дата смерти

1897

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Канкрин Александр Егорович

Мать: Канкрина Елена Дмитриевна

Канкриново, Александровский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя
Титул: граф.
Рождение ребёнка
1871

Сын: Канкрин Александр Георгиевич

Мать ребёнка: Канкрина Юлия Самуиловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Титул: граф.
Бракосочетание
1871

Жена: Канкрина Юлия Самуиловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Около 1873

Сын: Канкрин Дмитрий Георгиевич

Мать ребёнка: Канкрина Юлия Самуиловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Военная служба
Около 1875
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Род войск: Преображенский полк лейб-гвардии Воинское звание: офицер
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1897
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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