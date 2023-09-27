Канкрин Георгий Александрович
Место рожденияКанкриново, Александровский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя
Дата рождения1851
Дата смерти1897
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Канкриново, Александровский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя
Титул: граф.
Рождение ребёнка
1871
Сын: Канкрин Александр Георгиевич
Мать ребёнка: Канкрина Юлия Самуиловна
Титул: граф.
Бракосочетание
1871
Жена: Канкрина Юлия Самуиловна
Рождение ребёнка
Около 1873
Сын: Канкрин Дмитрий Георгиевич
Мать ребёнка: Канкрина Юлия Самуиловна
Военная служба
Около 1875
Род войск: Преображенский полк лейб-гвардии Воинское звание: офицер
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1897