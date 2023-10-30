Канкрина (Грейг) Юлия Самуиловна
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смерти1893
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Грейг Самуил Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1871
Сын: Канкрин Александр Георгиевич
Отец ребёнка: Канкрин Георгий Александрович
Титул: граф.
Бракосочетание
1871
Рождение ребёнка
Около 1873
Сын: Канкрин Дмитрий Георгиевич
Отец ребёнка: Канкрин Георгий Александрович
Работа или профессия
Около 1875
Место работы: Высочайший Двор Должность: гоффрейлина императрицы
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1893