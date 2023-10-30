Канкрина (Грейг) Юлия Самуиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Канкрина (Грейг) Юлия Самуиловна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1855

Дата смерти

1893

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Грейг Самуил Алексеевич

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1871

Сын: Канкрин Александр Георгиевич

Отец ребёнка: Канкрин Георгий Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Титул: граф.
Бракосочетание
1871

Муж: Канкрин Георгий Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Около 1873

Сын: Канкрин Дмитрий Георгиевич

Отец ребёнка: Канкрин Георгий Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Около 1875
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место работы: Высочайший Двор Должность: гоффрейлина императрицы
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1893
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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