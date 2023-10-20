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Андрей Васильевич
Андрей Васильевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1834
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Василий Филипович
1808 г.р.
Мать
Анна Ивановна
1798 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец:
Василий Филипович
Мать:
Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно
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