Василий Филипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смерти1835
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Филип Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Сын: Мирон Васильевич
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Ксения Васильевна
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Онисья Васильевна
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1834
Сын: Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Ивановна
Смерть
1835