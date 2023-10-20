Василий Филипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Филипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

1835

Пол

Мужской

Отец

Около 1772 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1798 г.р.

Дети

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Филип Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Мирон Васильевич

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Ксения Васильевна

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Онисья Васильевна

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1834

Сын: Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Ивановна

Смерть
1835
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