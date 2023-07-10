Гусаков Михаил Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1905 ст.
Дата смерти16.12.1941
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1905 ст.
Рождение ребёнка
12.02.1939
Сын: Гусаков Василий Михайлович
Мать ребёнка: Гусакова Христина Акимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клисенок Тамара Михайловна
Мать ребёнка: Гусакова Христина Акимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гусакова Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Гусакова Христина Акимовна
Смерть
16.12.1941