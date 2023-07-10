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Гусаков Михаил Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1905 ст.

Дата смерти

16.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1905 ст.

Отец: Гусаков Игнатий Тимофеевич

Мать: Гусакова Агафья Петровна

Рождение ребёнка
12.02.1939

Сын: Гусаков Василий Михайлович

Мать ребёнка: Гусакова Христина Акимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клисенок Тамара Михайловна

Мать ребёнка: Гусакова Христина Акимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусакова Христина Акимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гусакова Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Гусакова Христина Акимовна

Смерть
16.12.1941