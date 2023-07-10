Гусакова (Горохова) Христина Акимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.02.1910 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1910 ст.
Отец: Горохов Аким Иванович
Рождение ребёнка
12.02.1939
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно