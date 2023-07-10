Гусакова (Горохова) Христина Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусакова (Горохова) Христина Акимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1910 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1878 г.р.

Мать

Вычислено 1877 г.р.

Муж

1905 г.р.

Дети

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Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1910 ст.

Отец: Горохов Аким Иванович

Мать: Горохова Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
12.02.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусаков Михаил Игнатьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусаков Михаил Игнатьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусаков Михаил Игнатьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусаков Михаил Игнатьевич

Смерть
Неизвестно
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