Чурилин Георгий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения02.04.1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1824
Отец: Чурилин Яков Анисимович
Рождение ребёнка
02.03.1845
Мать ребёнка: Чурилина Ксения Степановна
Рождение ребёнка
07.11.1853
Дочь: Чурилина Мария Георгиевна
Мать ребёнка: Чурилина Ксения Степановна
Рождение ребёнка
06.11.1855
Дочь: Чурилина Матрона Георгиевна
Мать ребёнка: Чурилина Ксения Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно