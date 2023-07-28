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Чурилин Георгий Яковлевич

Место рождения

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

02.04.1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1824

Отец: Чурилин Яков Анисимович

Мать: Чурилина Дарья Николаевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.03.1845

Сын: Чурилин Федот Георгиевич

Мать ребёнка: Чурилина Ксения Степановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.11.1853

Дочь: Чурилина Мария Георгиевна

Мать ребёнка: Чурилина Ксения Степановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.11.1855

Дочь: Чурилина Матрона Георгиевна

Мать ребёнка: Чурилина Ксения Степановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чурилина Ксения Степановна

Смерть
Неизвестно