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Чурилина Ксения Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чурилин Георгий Яковлевич

Рождение ребёнка
02.03.1845

Сын: Чурилин Федот Георгиевич

Отец ребёнка: Чурилин Георгий Яковлевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.11.1853

Дочь: Воинова (Чурилина) Мария Георгиевна

Отец ребёнка: Чурилин Георгий Яковлевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.11.1855

Дочь: Чурилина (Чурилина) Матрона Георгиевна

Отец ребёнка: Чурилин Георгий Яковлевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.04.1859

Сын: Чурилин Георгий Георгиевич

Отец ребёнка: Чурилин Георгий Яковлевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.05.1862

Сын: Чурилин Николай Георгиевич

Отец ребёнка: Чурилин Георгий Яковлевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.04.1868

Дочь: Чурилина (Чурилина) Ирина Георгиевна

Отец ребёнка: Чурилин Георгий Яковлевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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