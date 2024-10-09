Чурилина Ксения Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.03.1845
Отец ребёнка: Чурилин Георгий Яковлевич
Рождение ребёнка
07.11.1853
Дочь: Воинова (Чурилина) Мария Георгиевна
Отец ребёнка: Чурилин Георгий Яковлевич
Рождение ребёнка
06.11.1855
Дочь: Чурилина (Чурилина) Матрона Георгиевна
Отец ребёнка: Чурилин Георгий Яковлевич
Рождение ребёнка
01.04.1859
Сын: Чурилин Георгий Георгиевич
Отец ребёнка: Чурилин Георгий Яковлевич
Рождение ребёнка
05.05.1862
Сын: Чурилин Николай Георгиевич
Отец ребёнка: Чурилин Георгий Яковлевич
Рождение ребёнка
11.04.1868
Дочь: Чурилина (Чурилина) Ирина Георгиевна
Отец ребёнка: Чурилин Георгий Яковлевич
Смерть
Неизвестно