Чурилина Дарья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧурилина Дарья Николаевна

Чурилина Дарья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чурилин Яков Анисимович

Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Чурилин Ефим Яковлевич

Отец ребёнка: Чурилин Яков Анисимович

Рождение ребёнка
17.10.1818

Дочь: Чурилина (Чурилина) Параскева Яковлевна

Отец ребёнка: Чурилин Яков Анисимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Чурилин Архип Яковлевич

Отец ребёнка: Чурилин Яков Анисимович

Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Чурилина (Чурилина) Наталия Яковлевна

Отец ребёнка: Чурилин Яков Анисимович

Рождение ребёнка
02.04.1824

Сын: Чурилин Георгий Яковлевич

Отец ребёнка: Чурилин Яков Анисимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Чурилина (Чурилина) Ефросиния Яковлевна

Отец ребёнка: Чурилин Яков Анисимович

Рождение ребёнка
1829 или 1831

Сын: Чурилин Митрофан Яковлевич

Отец ребёнка: Чурилин Яков Анисимович

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Чурилин Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Чурилин Яков Анисимович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.