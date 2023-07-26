Чурилина Дарья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1814
Отец ребёнка: Чурилин Яков Анисимович
Рождение ребёнка
17.10.1818
Дочь: Чурилина (Чурилина) Параскева Яковлевна
Отец ребёнка: Чурилин Яков Анисимович
Рождение ребёнка
Около 1821
Отец ребёнка: Чурилин Яков Анисимович
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Чурилина (Чурилина) Наталия Яковлевна
Отец ребёнка: Чурилин Яков Анисимович
Рождение ребёнка
02.04.1824
Сын: Чурилин Георгий Яковлевич
Отец ребёнка: Чурилин Яков Анисимович
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Чурилина (Чурилина) Ефросиния Яковлевна
Отец ребёнка: Чурилин Яков Анисимович
Рождение ребёнка
1829 или 1831
Сын: Чурилин Митрофан Яковлевич
Отец ребёнка: Чурилин Яков Анисимович
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Чурилин Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Чурилин Яков Анисимович
Смерть
Неизвестно