Меркулов Дмитрий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМеркулов Дмитрий Павлович

Меркулов Дмитрий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Меркулов Павел Лаврович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.12.1912 ст.

Дочь: Анастасия Дмитриевна

Мать ребёнка: Меркулова Дарья Дмитриевна

Нарышкино, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
29.04.1915 ст.

Дочь: Пелагея Дмитриевна

Мать ребёнка: Меркулова Дарья Дмитриевна

Нарышкино, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меркулова Дарья Дмитриевна

Место жительства
Неизвестно
Нарышкино, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно