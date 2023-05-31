Меркулов Дмитрий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Меркулов Павел Лаврович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.12.1912 ст.
Дочь: Анастасия Дмитриевна
Мать ребёнка: Меркулова Дарья Дмитриевна
Рождение ребёнка
29.04.1915 ст.
Дочь: Пелагея Дмитриевна
Мать ребёнка: Меркулова Дарья Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно