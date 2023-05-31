Меркулова Дарья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меркулова Дарья Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.12.1912 ст.

Дочь: Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Меркулов Дмитрий Павлович

Нарышкино, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
29.04.1915 ст.

Дочь: Пелагея Дмитриевна

Отец ребёнка: Меркулов Дмитрий Павлович

Нарышкино, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меркулов Дмитрий Павлович

Смерть
Неизвестно