Меркулова Дарья Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.12.1912 ст.
Дочь: Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Меркулов Дмитрий Павлович
Рождение ребёнка
29.04.1915 ст.
Дочь: Пелагея Дмитриевна
Отец ребёнка: Меркулов Дмитрий Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно