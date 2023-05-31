Меркулов Павел Лаврович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Меркулов Лавр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Артемова Александра Павловна
Мать ребёнка: не указана
Нарышкино, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Меркулов Дмитрий Павлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно