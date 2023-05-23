Смирнова Наталия Тимонова?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Мария Афанасьевна
Отец ребёнка: Смирнов Афанасий Дмитриевич
Волково, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Александра Афанасьевна
Отец ребёнка: Смирнов Афанасий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1898
Сын: Смирнов Афанасий Афанасьевич
Отец ребёнка: Смирнов Афанасий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Евгения Афанасьевна
Отец ребёнка: Смирнов Афанасий Дмитриевич