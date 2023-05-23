Смирнова Наталия Тимонова? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Наталия Тимонова?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Пол

Женский

Добавил:

ДЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Мария Афанасьевна

Отец ребёнка: Смирнов Афанасий Дмитриевич

Волково, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Александра Афанасьевна

Отец ребёнка: Смирнов Афанасий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1898

Сын: Смирнов Афанасий Афанасьевич

Отец ребёнка: Смирнов Афанасий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Евгения Афанасьевна

Отец ребёнка: Смирнов Афанасий Дмитриевич

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