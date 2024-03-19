(Смирнова) Мария Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Бракосочетание
13.01.1912
Рождение ребёнка
1913
Сын: Голубев Дмитрий Артимонович
Отец ребёнка: Голубев Артимон Семенович
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Голубев Артимон Семенович
Рождение ребёнка
01.08.1926
Дочь: Анфиса Артимоновна
Отец ребёнка: Голубев Артимон Семенович
Рождение ребёнка
23.01.1930
Дочь: Нина Артимоновна
Отец ребёнка: Голубев Артимон Семенович
Рождение ребёнка
07.11.1932
Сын: Голубев Дмитрий Артимонович
Отец ребёнка: Голубев Артимон Семенович
Смерть
Неизвестно