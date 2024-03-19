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(Смирнова) Мария Афанасьевна

Место рождения

Волково, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Смирнов Афанасий Дмитриевич

Мать: Смирнова Наталия Тимонова?

Волково, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
13.01.1912

Муж: Голубев Артимон Семенович

Рождение ребёнка
1913

Сын: Голубев Дмитрий Артимонович

Отец ребёнка: Голубев Артимон Семенович

Рождение ребёнка
1922

Сын: Голубев Иван Артимонович

Отец ребёнка: Голубев Артимон Семенович

Рождение ребёнка
01.08.1926

Дочь: Анфиса Артимоновна

Отец ребёнка: Голубев Артимон Семенович

Кулигино, Скоробогатовская волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
23.01.1930

Дочь: Нина Артимоновна

Отец ребёнка: Голубев Артимон Семенович

Кулигино, Скоробогатовская волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
07.11.1932

Сын: Голубев Дмитрий Артимонович

Отец ребёнка: Голубев Артимон Семенович

Кулигино, Скоробогатовская волость, Макарьевский уезд
Смерть
Неизвестно
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