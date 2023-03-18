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Шаров Иван Александрович
Шаров Иван Александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.07.1969
Пол
Мужской
Отец
Шаров Александр Дмитриевич
Мать
Шарова Татьяна Александровна
1932 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1969
Отец:
Шаров Александр Дмитриевич
Мать:
Шарова Татьяна Александровна
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