Шаров Александр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаров Александр Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.10.?

Дата смерти

30.09.2004

Пол

Мужской

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1932 г.р.

Дети

1969 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
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Место
Комментарий
Рождение
16.10.?

Отец: Шаров Дмитрий

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.07.1969

Сын: Шаров Иван Александрович

Мать ребёнка: Шарова Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
24.05.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шарова Татьяна Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шарова Татьяна Александровна

Смерть
30.09.2004