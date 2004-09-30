Шаров Александр Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.10.?
Дата смерти30.09.2004
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.?
Отец: Шаров Дмитрий
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.07.1969
Мать ребёнка: Шарова Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
24.05.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шарова Татьяна Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.09.2004