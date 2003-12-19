Шарова Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарова Татьяна Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.12.1932

Дата смерти

19.12.2003

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1932

Отец: Савельев Александр

Мать: Ксения

Рождение ребёнка
09.07.1969

Сын: Шаров Иван Александрович

Отец ребёнка: Шаров Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
09.07.1969

Сын: Шаров Иван Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
24.05.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шаров Александр Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаров Александр Дмитриевич

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Доег, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
19.12.2003
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