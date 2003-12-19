Шарова Татьяна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.12.1932
Дата смерти19.12.2003
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1932
Отец: Савельев Александр
Мать: Ксения
Рождение ребёнка
09.07.1969
Отец ребёнка: Шаров Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
09.07.1969
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
24.05.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шаров Александр Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Доег, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
19.12.2003