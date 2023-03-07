Рязанцов Никифор (Микишка) Матвеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1670
Дата смертиПосле 1710
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1670
Отец: Рязанцов Матвей (Матюшко) Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1709
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1712
Сын: Рязанцов Родион Никифоров
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
пономарь
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1710