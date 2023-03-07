Рязанцов Никифор (Микишка) Матвеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рязанцов Никифор (Микишка) Матвеев

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Место рождения

Киров, город Киров, Кировская область

Дата рождения

Около 1670

Дата смерти

После 1710

Пол

Мужской

Отец

Около 1632 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1670

Отец: Рязанцов Матвей (Матюшко) Иванов

Мать: не указана

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1709

Сын: Рязанцов Никон Никифоров

Мать ребёнка: не указана

Красное, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1712

Сын: Рязанцов Родион Никифоров

Мать ребёнка: не указана

Красное, Вятский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
пономарь
Место жительства
Неизвестно
Красное, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1710
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