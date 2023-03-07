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Рязанцов Никон Никифоров

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Место рождения

Красное, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1709

Дата смерти

После 1721

Пол

Мужской

Отец

Около 1670 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1709

Отец: Рязанцов Никифор (Микишка) Матвеев

Мать: не указана

Красное, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1720

Сын: Рязанцов Потап Никонов

Мать ребёнка: не указана

Красное, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
После 1721

Сын: Рязанцов Степан Никонов

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
пономарь
Место жительства
Неизвестно
Красное, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1721
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