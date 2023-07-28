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(Сотникова) Агафья Петровна

Место рождения

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

04.02.1899

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1899

Отец: Сотников Петр Андреевич

Мать: Сотникова Матрона Кузьминична

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область