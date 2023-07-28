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(Сотникова) Агафья Петровна
(Сотникова) Агафья Петровна
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Место рождения
Сластёнка
, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Дата рождения
04.02.1899
Пол
Женский
Отец
Сотников Петр Андреевич
1868 г.р.
Мать
Сотникова (Никулина) Матрона Кузьминична
1865 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1899
Отец:
Сотников Петр Андреевич
Мать:
Сотникова Матрона Кузьминична
Сластёнка
, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
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