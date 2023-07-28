Сотникова (Никулина) Матрона Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСотникова (Никулина) Матрона Кузьминична

Сотникова (Никулина) Матрона Кузьминична

Место рождения

Ольховка, Воронежский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

1865

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Ольховка, Воронежский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
28.06.1889

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Сотников Петр Андреевич

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Сотников Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Сотников Петр Андреевич

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.12.1893

Дочь: Смотрова Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Сотников Петр Андреевич

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.07.1896

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Сотников Петр Андреевич

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.02.1899

Дочь: Агафья Петровна

Отец ребёнка: Сотников Петр Андреевич

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.07.1901

Дочь: Параскева Петровна

Отец ребёнка: Сотников Петр Андреевич

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.10.1903

Сын: Сотников Митрофан Петрович

Отец ребёнка: Сотников Петр Андреевич

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.06.1906

Дочь: Ольга Петровна

Отец ребёнка: Сотников Петр Андреевич

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сотников Петр Андреевич

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область