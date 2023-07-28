Сотникова (Никулина) Матрона Кузьминична
Место рождения
Дата рождения1865
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.06.1889
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Сотников Петр Андреевич
Рождение ребёнка
1891
Сын: Сотников Дмитрий Петрович
Отец ребёнка: Сотников Петр Андреевич
Рождение ребёнка
21.12.1893
Дочь: Смотрова Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Сотников Петр Андреевич
Рождение ребёнка
15.07.1896
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Сотников Петр Андреевич
Рождение ребёнка
04.02.1899
Дочь: Агафья Петровна
Отец ребёнка: Сотников Петр Андреевич
Рождение ребёнка
16.07.1901
Дочь: Параскева Петровна
Отец ребёнка: Сотников Петр Андреевич
Рождение ребёнка
24.10.1903
Сын: Сотников Митрофан Петрович
Отец ребёнка: Сотников Петр Андреевич
Рождение ребёнка
03.06.1906
Дочь: Ольга Петровна
Отец ребёнка: Сотников Петр Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно