Кобозева (Бекасова) Мария Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобозева (Бекасова) Мария Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.12.19

Дата смерти

30.06.2010

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.19

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.06.1950

Сын: Кобозев Виктор Тимофеевич

Отец ребёнка: Кобозев Тимофей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кобозев Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Кобозев Тимофей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кобозев Юрий Тимофеевич

Отец ребёнка: Кобозев Тимофей

Смерть
30.06.2010