Кобозева (Бекасова) Мария Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.12.19
Дата смерти30.06.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.19
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.06.1950
Сын: Кобозев Виктор Тимофеевич
Отец ребёнка: Кобозев Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кобозев Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кобозев Тимофей
Смерть
30.06.2010